GF Vip, Silvia Provvedi commuove: "Così mia nonna reagì all'arresto di Fabrizio Corona"

(Nel video in alto, Silvia Provvedi parla della nonna)

Il 'Grande Fratello Vip' sta segnando senz'altro una rinascita per Silvia Provvedi. La cantante ha deciso di entrare nella Casa di Cinecittà per lasciarsi alle spalle il dolore della rottura con Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi a cui è stata legata tre anni, fino all'inizio dell'estate. Ma il fantasma di Fabrizio, il suo ricordo e il suo nome continua a tornare nelle sue parole.

L'ultima occasione nella mattinata di oggi, quando discutendo con Eleonora Giorgi e Martina Hambdy ha parlato della sua concezione di amore e di come abbia "ereditato" il suo modo di amare dalla nonna. Silvia racconta infatti che la donna, con tutta la saggezza dei suoi 97 anni di età, è stata l'unica a comprendere il suo desiderio di aspettare Fabrizio al momento della sua carcerazione, arrivata nell'ottobre del 2016 e durata fino allo scorso febbraio.

"Secondo me, in amore, anche se cambiano le mode e lo stile di vita, la base non cambia - spiega Silvia - Se io fossi nata 40 anni fa sarei stata come mia nonna, che ha aspettato mio nonno quattro anni in guerra. E mia nonna, quando è stato arrestato il mio ex fidanzato mi ha detto 'io ti stimo, non sono nessuno a 97 anni a dirmi che stai facendo una cosa sbagliata. Io sono parsimoniosa come mia nonna, io credo nei rapporti come mia nonna. Ci sono tantissimi anni di differenza ma mi sento come mia nonna. Ci sono valori che si tramandano".