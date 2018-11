GF Vip, Silvia Provvedi ha un crollo: "Mi sono sentita sbagliata per tanto tempo"

(Nel video in alto, lo sfogo di Silvia Provvedi)

Silvia Provvedi crolla. La cantante, reduce dalla turbolenta relazione con Fabrizio Corona, si lascia andare ad uno sfogo con la sorella Giulia, ricordando i momenti di solitudine vissuti negli ultimi anni. "Sono felice che oggi il pubblico abbia capito chi sono, non mi aspettavo di essere premiata", dice a proposito della recente elezione a finalista del reality show.

"Mi sono sentita così sbagliata, per tanto tempo - afferma Silvia - Io non sapevo più se stavo facendo bene o stavo facendo male. Non mi aspettavo che il pubblico capisse realmente la persona che sono". La sorella la rincuora prontamente: "Ti hanno dimostrato tutto l'affetto, ti hanno voluto in finale subito. Devi essere felice. E' la tua grande rivincita personale: hai ritrovato il sorriso, hai ritrovato Silvia. Il tuo sorriso è stato annebbiato per un po'. Il pubblico ti vuole tanto bene. Ed anche noi, la tua famiglia". Silvia confida di essersi sentita sbagliata per molto tempo, prima di chiudere definitivamente con l'ex re dei paparazzi. "Non ho più voglia di stare male", dice "Mi manca proprio la vita. Ho voglia di viaggiare, di fare tutto quello che facevamo insieme ma col sorriso. Mi sono sentita così sola. Solo tu c'eri Giulia, e la mamma".

La storia d'amore tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

Silvia e Fabrizio sono stati insieme circa tre anni. Lei non ha mai fatto mancare il suo sostegno durante la reclusione in carcere di lui, durata un anno e sei mesi. Un periodo nel quale la ragazza ha affermato di essere cresciuta troppo in fretta. "Ora voglio riprendermi la spensieratezza della mia età", ha detto subito dopo l'ingresso al Gf Vip, che ha sempre ritenuto un nuovo inizio.