Gf Vip, Silvia Provvedi a cuore aperto: "Ecco perché ho rifiutato la proposta di matrimonio"

(Nel video in alto, Silvia Provvedi si confida con Walter Nudo)

Silvia Provvedi prova a rinascere. Dopo la fine della storia con Fabrizio Corona, la cantante delle 'Donatella' ha scelto la Casa del 'Grande Fratello Vip', per ricominciare da se stessa. E così, tra una chiacchierata e un sorriso, la ragazza racconta ai coinquilini il suo stato d'animo.

In questi giorni, Silvia ha legato molto con Giulia Salemi. Ed è a lei che ha raccontato le sue sensazioni a dieci giorni dall'ingresso nel loft di Cinecittà. "Ho bisogno di ritrovare l'ingenuità della leggerezza - spiega - Voglio ritrovare me stessa. Sono volutamente e forzatamente qui. Questa è un'esperienza che volevo per me stessa". L'addio con Corona è arrivato all'inizio dell'estate. "Nell'ultimo mese ho staccato la spina - prosegue - Voglio riprendermi la leggerezza della mia età, e non significa che ho voglia di fare la scema, ma che non voglio avere il peso di tante cose...". Giulia sembra capirla: "Negli ultimi tre anni hai fatto la donna". Il riferimento è senza dubbio ai guai giudiziari dell'ex re dei paparazzi, che negli ultimi anni è stato recluso 15 mesi. Lei non ha mai fatto mancare il suo sostegno.

"Ho rifiutato una proposta di matrimonio"

Ma il fantasma di Corona continua a girare nei suoi pensieri. Durante un momento di relax in cucina, infatti, Silvia richiama alla mente una proposta di matrimonio che avrebbe ricevuto e rifiutato. Nudo si mostra perplesso: "Già alla tua età hai ricevuto una proposta di matrimonio?", le chiede. E lei: "Sì, ma ho rifiutato perché andavo incontro ad un matrimonio fallimentare". La ragazza non pronuncia chiaramente il nome di Fabrizio, ma più volte Corona e Silvia hanno raccontato ai giornali di una proposta di matrimonio avvenuta in carcere (e non andata a buon fine).

La bella modenese al momento risulta single, anche se in questi giorni è spuntato un presunto fidanzato segreto: l'imprenditore e dj Federico Chimirri, che probabilmente presto le presenterà il contocon un ingresso a sorpresa nella Casa...