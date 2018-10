Gf Vip, Silvia Provvedi su Corona: "So che ho fatto la scelta giusta, ma lo penso"

(Nel video in alto, lo sfogo di Silvia Provvedi)

"Se tu di carattere sei altruista e buona, ci pensi all'altro". Silvia Provvedi, 24 anni, torna a parlare dell'ex Fabrizio Corona a qualche giorno dal confronto avuto nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. L'amore è finito, spiega, ma è inevitabile pensare a chi ti è stato accanto per tre anni.

Qualche giorno fa, la cantante si era mostrata preoccupata rispetto all'ex: aveva spiegato di trovarlo più trasandato del solito, meno curato, aggiungendo che "la chiusura della storia è stata per lui un declino". Oggi torna sull'argomento: "Io so che sto facendo le scelte giuste, quelle che il cuore mi dice di fare, so di non avere sentimenti alcuni e sono contenta della scelta che ho fatto, ma a volte è come se guardassi le immagini della mia vita - ammette durante una coversazione con Walter Nudo - A volte dovrei essere più egoista e annebbiare quel minimo pensiero".

Nessun rimorso, nessun pentimento, solo la necessità di elaborare un addio: "Io penso di non aver sbagliato niente - prosegue - Mi sarei salvaguardata se me ne fossi andata prima, ma ho voluto forzare le cose, sono andata avanti anche quando non avevo più energie, anche se il suo modo di amare era sbagliato, anche se mi mancava di rispetto". "Ho sempre pensato che se me ne fossi andata, non gli sarebbe rimasto nulla sotto i piedi. Io ho mia madre e mia sorella, so che ci sono. lui no".