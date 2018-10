Gf Vip, la verità sul ritardo di Silvia Provvedi

Nessuna cicogna in arrivo sul Grande Fratello Vip. Le voci sulla presunta gravidanza di Silvia Provvedi, circolate nelle ultime ore dopo che l'ex fidanzata di Fabrizio Corona ha confidato alle coinquiline di aver notato un ritardo nel ciclo mestruale, sono state smentite durante la diretta dalla mamma.

La signora Monica, interpellata da Alfonso Signorini sull'argomento, non ha il minimo dubbio: "Di sicuro il ritardo è dovuto allo stress, anche se sarei felicissima di diventare nonna".

Tutto chiarito, insomma, poi la stoccata all'ex genero: "Non saprei in questo momento con chi possa aver fatto un figlio, di certo non sarebbe Corona. I conti non tornano. E poi, con tutto il rispetto per il bene che gli ha voluto Silvia, un piccolo Corona non ce lo meritiamo".