"Corona e Asia stanno insieme", la reazione di Silvia Provvedi è spiazzante

(Nel video in alto, la reazione di Silvia Provvedi alla coppia Corona-Argento)

E ora anche Silvia Provvedi sa dell'ultima rocambolesca avventura sentimentale di Fabrizio Corona. La cantante, che è stata legata all'ex agente fotografico per circa tre anni, è venuta a sapere della nuova fiamma Asia Argento in diretta durante l'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip', dove è attualmente tra i concorrenti, e la reazione è stata epica.

Ad informarla Alfonso Signorini, nella doppia veste di opinionista del reality show e direttore del settimanale 'Chi', (rivista che ha ufficializzato la nuova coppia). Entrato nella Casa per fare una sorpresa agli inquilini, Signorini ha appoggiato le mani sulle spalle di Silvia, l'ha guardata negli occhi e ha spiegato la situazione senza mezzi termini: "Questa settimana è uscita una copertina su 'Chi'", ha esordito "Il nostro Fabrizio si è consolato in fretta, tra le braccia di Asia Argento".

La reazione di Silvia Provvedi

Proprio in quel momento, la regia ha proiettato sul led la copertina in questione: l'abbraccio di Fabrizio ed Asia in gigantografia. Ebbene, di fronte alle immagini, Silvia in un primo momento ha sgranato gli occhi, come se fosse risentita, poi si è sciolta in un sorriso e ha lanciato l'ennesima frecciata all'ex: "Se lo può tenere", ha detto ad Alfonso, che di tutta riposta è scoppiato a ridere insieme a lei. Nessuna gelosia, a quanto pare. La Provvedi appare davvero convinta della scelta fatta ad inizio estate, quando ha deciso di lasciare l'ex.