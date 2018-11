Gf Vip, Giulia si sfoga con Silvia: "Ho in mente solo i giornali, spero che non sia vero"

(Nel video sopra lo sfogo di Giulia con sua sorella Silvia)

Sono giorni difficili per Giulia Provvedi, tormentata dai dubbi sul fidanzato dopo la puntata di lunedì. Oltre alle terribili voci su un presunto tradimento, deve anche sopportare la separazione da sua sorella Silvia, rimasta nel loft mentre lei è in Caverna con una parte del gruppo.

Le gemelle, però, non si lasciano certo spaventare dalla porta che le divide e trovano comunque il modo per parlare e sostenersi. Ora è Giulia ad avere bisogno di conforto. "Pensa a quanto sei speciale - la consola sua sorella - Sarà stata sicuramente una leggerezza", ma Giulia è combattuta: "Mi vengono in mente solo le pagine di giornale. Spero solo che non sia vero, mi dico in continuazione che sono forte".

Nessun messaggio per lei da parte di Gollini - a parte una storia su Instagram che ovviamente non può vedere - e chissà se lunedì prossimo si farà vivo durante la diretta. Anche questo è uno dei pensieri che preoccupa Giulia, ma secondo Silvia c'è una spiegazione: "Penso che non abbia risposto per non alimentare la cosa. E' uno sportivo, ha un certo rigore da mantenere e si sa che queste cose fanno chiasso. Penso che si farà sentire adesso e dirà la sua, perché vede come stai e non te lo meriti. Anche solo un messaggio di conforto o anche un chiarimento è il minimo che possa fare".