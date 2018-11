GF Vip, Signorini sul nome della vincitrice (morale): “Le sue quotazioni sono alle stelle”

Mancano ancora diverse settimane alla fine di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, ma il pensiero su chi possa uscirne vincitore già inizia ad insinuarsi tra i telespettatori che seguono il reality e hanno imparato a conoscere i suoi protagonisti.

Ad affrontare l’argomento nell’ultima puntata di ‘Casa Signorini’ è stato proprio lui, Alfonso Signorini, giornalista e opinionista del reality che meglio di qualunque altro è addentro alle dinamiche del gioco televisivo.

Nel corso della sua trasmissione web il direttore di Chi ha discusso con i suoi ospiti della concorrente che, al momento, è considerata la “prima vera vincitrice morale” del Grande Fratello Vip, ovvero Silvia Provvedi.

“Non sappiamo se alla fine vincerà lei, è prematuro parlarne, ma le quotazioni di Silvia Provvedi sono alle stelle”, ha esordito - “Un bell’assist glielo ha dato Corona, visto che lo ha asfaltato in modo definitivo”, ha aggiunto ancora Signorini che con i presenti ha commentato il modo in cui l’ex re dei paparazzi ha chiesto scusa alla ex fidanzata una volta entrato nella Casa.

Gf Vip, potrebbe vincere Silvia Provvedi?

Al momento, come sottolineato dallo stesso Signorini che nel programma recentemente è tornato sulla lite tra Corona e Blasi spiegando perché non abbia preso parola nello scontro, si tratta solo di congetture, considerando che siamo ancora a metà percorso del reality.

Tuttavia, Silvia Provvedi è innegabilmente tra i personaggi più forti di questa faticosa edizione, se si pensa che anche nella notte di Halloween è stata quella che si è esposta di più affrontando a muso duro Fabio Basile per la reazione inopportuna al racconto doloroso di Maria Monsè.

Staremo a vedere se queste supposizioni di “medio termine” avranno modo di essere confermate.