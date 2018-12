Gf Vip, Simona Ventura fiera del suo "pupillo" Walter Nudo: "Mi sono commossa"

Attore, ex pugile e re dei reality. Walter Nudo conquista anche questo titolo grazie alla vittoria del Grande Fratello Vip, arrivata a quindici anni di distanza dal trionfo alla prima edizione dell'Isola dei Famosi, allora in onda su Rai 2 e condotta da Simona Ventura. E sono proprio di Super Simo i primi complimenti arrivati a Nudo.

"Sono felice della vittoria di Walter Nudo - ha scritto la conduttrice su Instagram, insieme a una loro foto dei tempi dell'Isola - Guardandoti ieri sera mi sono commossa, rivivendo delle emozioni indimenticabili. Ti auguro tanta felicità, you deserve it".

Puntuale la risposta di Walter Nudo, ancora incredulo del bis: "Cara Simona, le tue parole mi commuovono come allora! Grazie! 15 anni fa come una sorella, hai partecipato in prima persona all'amore di un padre verso i figli. Gli anni passano, i figli crescono, ma certe emozioni rimangono forti più che mai. Da genitore a genitore... Love". Un "love" contraccambiato da Simona Ventura, insieme certamente al desiderio di ritrovarsi insieme in uno studio televisivo, o magari in un altro reality. In fondo, non c'è due senza tre.