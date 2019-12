Gf Vip, Stefania Orlando nel cast? L'indizio social

"Ricordiamoglielo al mondo chi eravamo e che potremmo ritornare", con queste parole di una canzone di Tiziano Ferro e una foto che li ritrae insieme, anni fa, in un programma televisivo, Stefania Orlando ricorda tra le sue ig stories la bella amicizia con Alfonso Signorini. Poi ancora: "Sempre e solo una strada, la stessa".

Le loro strade potrebbero ricongiungersi in tv proprio adesso che Signorini condurrà il Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5 da gennaio, e potrebbe aver arruolato proprio la sua cara amica. Le parole della showgirl suonano infatti come un annuncio, anche se ancora non ufficiale. Ufficiale, invece, è il nome di Rita Rusic, per il momento unico concorrente svelato del cast.

Grande Fratello Vip 2020, i rumors sui concorrenti

Tante le voci che si rincorrono sui nomi del cast. Fra tutti spiccano quelli di Barbara Alberti, Paolo Ciavarro, Aristide Malnati - l'indimenticabile egittologo che partecipò qualche anno fa all'Isola dei Famosi -, Antonio Zequila, Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto.