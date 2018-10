GF Vip, Stefano Sala ci prova con Benedetta Mazza. Ma da fuori spunta la fidanzata

Cominciano a diventare un po' più succose le dinamiche del 'Grande Fratello Vip'. Oltre al "caratterino" tirato fuori dalla Marchesa d'Aragona, anche i primi intrecci sentimentali iniziano a prendere forma. Ultimo quello tra Benedetta Mazza e Stefano Sala, per i quali già si vociferava di una liaison prima dell'ingresso nella Casa.

Sui due, infatti, al momento pende il mistero di un bacio. Benedetta ha spiegato a Jane Alexander che il modello le avrebbe chiesto di baciarlo, ma non è chiaro se lei abbia accettato o meno.

Stefano e la Mazza erano stati avvistati insieme sul lago di Como già tempo fa, un incontro che però si rivelò solo un colloquio lavorativo, dal momento che i due appartengono alla stessa agenzia. Lo stesso Sala ha poi ammesso agli altri inquilini di aver trascorso una notte con Benedetta circa un anno e mezzo fa, ma anche in quel caso le avrebbe rifiutato il suo approccio: "Insomma siamo nel letto insieme, ci avviciniamo, ci facciamo due coccole, due abbracci, ci stavamo avvicinando per fare qualcosa, ma poi lei mi ha bloccato ricordandomi che doveva prendere il treno!", ha raccontato.

La replica di Dasha Kina, fidanzata di Stefano Sala

Ma la vera notizia è la reazione della fidanzata di lui, Dasha Kina: "Conosco Stefano, è molto amichevole e si comporta così con tutti i suoi amici. Per me non è uno shock. Ma a spese delle ragazze, non lo so. Vedo che lei ha qualcosa di più per lui, ma nessuna possibilità".