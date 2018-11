Gf Vip, Stefano fa un passo indietro con Benedetta: "Ho paura di perdere Dasha"

(Nel video sopra Stefano Sala si confida con le ragazze)

La confusione delle ultime settimane, che lo aveva spinto sempre più verso Benedetta Mazza, sembra essere svanita. Stefano Sala adesso ha le idee chiare: non vuole perdere Dasha, la sua fidanzata, che nella puntata di lunedì non ha voluto parlare con lui al telefono, evidentemente infastidita per il suo rapporto ambiguo con la modella.

"Mi assumo tutte le responsabilità - ha detto Stefano, confidandosi con Martina, Giulia Salemi e Giulia Provvedi - Ho paura di perderla. Cercherò di conquistarla sicuramente, dipende anche dalla sua capacità di perdono".

Le ragazze lo invitano a riflettere bene, non ignorando il legame che comunque si è creato con Benedetta, ma Stefano non ha il minimo dubbio: "Io ho già capito, ma non voglio cambiare la mia essenza. Non mi sento con un piede in due staffe. Ho avuto un attimo di debolezza in cui ho messo in discussione la mia relazione, a prescindere dalla presenza di Benedetta. Benedetta lo sa, ho vissuto tutta questa transizione con lei, ci parlavo. Sono sempre stato molto chiaro anche con lei".