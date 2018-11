Gf Vip, Stefano e Benedetta dopo la notte insieme: la verità in diretta

(Nel video sopra la verità di Stefano e Benedetta)

Il rapporto tra Stefano Sala e Benedetta Mazza si fa sempre più complicato, ma soprattutto pericoloso. I due si sono avvicinati moltissimo negli ultimi giorni (e nelle ultime notti), tanto da far insinuare un presunto tradimento, anche se loro continuano ad assicurare di essere soltanto amici.

Entrambi lo hanno ribadito durante la diretta di lunedì, anche quando Stefano, in Confessionale, ha aspettato una telefonata mai arrivata della fidanzata Dasha, evidentemente infastidita dal suo comportamento. "Speravo mi chiamasse, è la mia fidanzata. Sotto al piumone io e Benedetta abbiamo solo parlato - ha chiarito Stefano - Non dormo sempre con lei. Io dovrei dormire con Francesco e Benedetta con Giulia, ma loro si battibeccano spesso e di conseguenza io non so mai dove andare a dormire".

Tornato in salotto, abbattuto, ci ha pensato Benedetta a tranquillizzarlo: "Non hai fatto niente. L'altra sera stavamo chiacchierando, solo perché c'era il piumone davanti". "Mi dispiace per lei - ha detto Stefano - per quello che le sto facendo passare. Non voglio fare la figura dello stro***". Insomma, tra i due non ci sarebbe altro che un'amicizia, ma le cose al Gf Vip possono cambiare da un momento all'altro...