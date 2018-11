Gf Vip, cicogna in arrivo? "La fidanzata di Stefano Sala è incinta"

Cicogna in arrivo al 'Grande Fratello Vip'? Per la prima volta nella storia del reality, una gravidanza potrebbe fare il suo ingresso nella Casa. E' quella (presunta) di Dasha Kina, fidanzata del Stefano Sala, che, secondo alcuni rumors, avrebbe scoperto proprio in queste settimane di essere in dolce attesa. A riportare l'indiscrezione è il settimanale Oggi, a firma del sempre informatissimo giornalista Alberto Dandolo.

"Stefano Sala - si legge sul settimanale diretto da Alberto Brindani - Sta riscuotendo grande successo all’interno della casa del GF Vip, dove sta anche vivendo un controverso flirt con la collega Benedetta Mazza, 29 (mai arrivato al bacio, ndr). Il modello milanese però custodisce un segreto: qualche settimana fa la produzione del reality lo ha più volte messo in contatto telefonico con la sua fidanzata, la showgirl ucraina Dasha Dereviankina, 24. La ragione? Secondo i bene informati lei avrebbe scoperto di essere incinta di Stefano. Come avrà reagito Sala a questa notizia? E perché non ha deciso di lasciare il gioco per starle vicino? Ah, saperlo..."

Va precisato che nella serata di ieri, subito prima dell'uscita del giornale in edicola, la stessa Dasha ha smentito preventivamente ogni possibile rumors sul suo conto. "Sarà una notizia falsa - ha scritto su Instagram - Non ho mai rilasciato un'intervista a questa rivista! Mai! Per favore supportatemi! Questa è una bugia sporca e impudente! Sono stanca di usare il mio nome per false notizie! Spudorate bugie! Pagheranno per la diffusione di false informazioni! Se sono straniera, possono farmi del male e diffondere il falso? Lasciatemi in pace". Dandolo, di tutta risposta, ha chiesto alla modella ucraina come potesse "prevedere" la notizia ancor prima della diffusione del giornale. Secca la risposta: "Tu hai fatto trapelare". Stamattina però, una volta uscita la rivista, non ha aggiunto commenti.