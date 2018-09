Gf Vip, spunta un'altra probabile concorrente: il suo ingresso potrebbe far molto discutere

Il Grande Fratello Vip non è ancora iniziato, ma i colpi di scena intorno alla casa più spiata della tv italiana, quelli sono partiti con largo anticipo. Dopo il ‘caso Monte’ che, finalmente, sembra essere stato chiarito, è 361 magazine a lanciare una nuova indiscrezione. Sembra infatti che una nuova concorrente stia per entrare a far parte della rosa del concorrenti del Gf Vip.

Già il settimanale Spy - di Alfonso Signorini - giorni fa aveva annunciato la presenza di due posti ancora vacanti. Adesso 361 magazine arriva a svelare che uno di questi potrebbe essere occupato dalla nuova fiamma di Flavio Briatore.

Lei si chiama Taylor Mega, ha 44 anni in meno del manager del Billionaire. Bionda, sexy, bombastica. Una tipa che farebbe girare la testa a tutti i maschietti dentro la casa. E pensare che, fino a qualche tempo fa, c’era il nome di Elisabetta Gregoraci in lizza per entrare nella casa di Cinecittà. La sua partecipazione era stata poi smentita dalla stessa showgirl.

Sarà un’altra donna sentimentalmente legata a Briatore ad aprire quella porta rossa? E, se così fosse, Briatore sarà disposto a presentarsi ufficialmente come il fidanzato di Taylor Mega? A partecipare alla trasmissione e magari a fare anche qualche sorpresa alla sua giovanissima compagna? Chissà ...