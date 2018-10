GF Vip, anticipazioni: la decisione di Maurizio Battista sul ritiro anticipato

Lunedì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5, terzo appuntamento con il Grande Fratello Vip il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini.

La serata promette inaspettati colpi di scena, visto l’evolversi delle situazioni all’interno della Casa di Cinecittà.

Maurizio Battista, infatti, ha vissuto momenti di crisi che potrebbero mettere a repentaglio la sua permanenza in gioco: attesa per domani sera la decisione del comico che potrebbe decidere di abbandonare il reality.

Lory Del Santo ha vissuto la sua prima settimana nella Casa, integrandosi perfettamente nel gruppo. Non sono mancati momenti di commozione e divertimento per lei come per tutti.

Anche per gli altri concorrenti la settimana è stata ricca di emozioni e mentre Giulia Salemi e Francesco Monte daranno qualche spiegazione in diretta alla sempre più tenera “amicizia”, qualcuno nel corso della puntata dovrà fare i conti con il passato che torna...

Scopriremo chi tra Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander dovrà uscire dalla Casa e non mancherà poi la nuova tornata di nomination.

Al solito, imperdibili i filmati e le irriverenti incursioni della Gialappa’s Band.