ESCLUSIVA TODAY| GF Vip, tre new entry nel cast: Ela Weber, Cecchi Paone e Maria Monsè

Sono Alessandro Cecchi Paone, Ela Weber e Maria Monsè i tre nuovi concorrenti del 'Grande Fratello Vip 3'. Il giornalista e le due showgirl faranno il loro ingresso nella Casa in occasione della prossima puntata del reality show, in onda lunedì 22 ottobre in prima serata su Canale 5, e quindi ad un mese dall'inizio dei giochi, così come fu lo scorso anno per Carmen Russo, Raffaello Tonon e Corinne Clery.

Tre innesti in corsa nel cast, che si andranno ad aggiungere ai 15 inquilini attualmente in gara - al televoto per l'eliminazione sono questa settimana Eleonora Giorgi, Lory Del Santo, Elia Fongaro e Daniela Del Secco D'Aragona - e che magari, complice la loro indole frizzante, riusciranno a portare 'pepe' ad una edizione che al momento è sembrata un po' sottotono rispetto ai due anni passati.

Maria Monsè

E a sparigliare le carta immaginiamo soprattutto Maria Monsè. Per un motivo ben preciso: la showgirl catanese, 44 anni, non vive un buon rapporto con la Marchesa d'Aragona, tanto da averla attaccata già in passato in occasione di un'ospitata a 'Pomeriggio 5', e arrivando a criticarla anche negli ultimi giorni a proposito della sua presunta "finta nobiltà" ("Si imbucava alle mie feste senza che fosse invitata", ha raccontato). Per la Monsè si tratta del primo reality da concorrente: nel 2006 ha partecipato a 'La Fattoria' in veste di opinionista e nello stesso anno siedeva tra i giurati de 'La pupa e il secchione'.

Alessandro Cecchi Paone

Conosce molto bene i reality, invece, Alessandro Cecchi Paone. Cinquantasette anni, giornalista e conduttore che negli anni si è mosso trasversalmente tra la divulgazione scientifica e gli show di intrattentimento, Cecchi Paone ha fatto il "bis" all' 'Isola dei Famosi' ai tempi in cui la trasmissione andava in onda su Rai 2 con la conduzione di Simona Ventura: la prima volta partecipò nel 2007, ma si ritirò dopo 5 settimane per motivi personali (e in quell'anno rimase storica una sua lite furibonda con la Ventura); quindi tornò nel 2012 per poi essere eliminato dopo 5 puntate. Fino a gennaio 2007, inoltre, è stato ideatore e conduttore di 'Open space', una sorta di talk-reality in onda sulll’emittente satellitare GAY.tv. Segni particolari: non ha peli sulla lingua.

Ela Weber

Ultima new entry nel loft di Cinecittà è infine Ela Weber, meglio nota come la "Sellerona" (così la soprannominò Paolo Bonolis in virtù della sua statura importante). Cinquantadue anni, la showgirl tedesca naturalizzata italiana torna al genere reality a 10 anni dalla sua ultima esperienza. Anch'essa infatti è stata protagonista dell' 'Isola dei Famosi' targata Rai 2, ma già nel 2004 era tra i volti de 'La Fattoria' in onda su Italia 1. E ora per lei si apre la Porta Rossa della Casa più spiata d'Italia.