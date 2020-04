GF Vip, l'ultima puntata con il pubblico "virtuale" in studio: l'iniziativa di Signorini

Mercoledì 8 aprile 2020 si conclude la quarta edizione del Grande Fratello Vip 2020, segnata dall’emergenza sanitaria in corso che, se non ne ha impedito il prosieguo, comunque ha inevitabilmente modificato la consueta messa in onda settimanale.

Da settimane lo studio televisivo da cui è trasmessa la diretta di Canale 5 è ovviamente vuoto nel rispetto delle misure governative che impongono il distanziamento sociale, ma, in occasione della puntata finale, gli spettatori che lo desiderano potranno far sentire la loro presenza attraverso un video postato sulle Instagram Stories. A spiegare l’iniziativa è stato Alfonso Signorini sui social.

GF Vip, ultima puntata: come partecipare attraverso un video Instagram

“Io vi aspetto mercoledì su Canale5 per la finalissima del Grande Fratello Vip”, ha esordito Alfonso Signorini nel filmato postato dall’account del GF Vip: “Voglio che siate con me ad assaporare tutte le emozioni che ci regalerà questa bella serata, almeno virtualmente con i vostri applausi. Perciò inviate in un video il vostro applauso e le vostre facce. I vostri video saranno proiettati in diretta nello studio mercoledì sera a formare uno sterminato e vastissimo pubblico. Seguite le istruzioni, è facilissimo e vi vedrete in prima serata, mercoledì sera, al mio fianco. Vi aspetto numerosi”.

Nel dettaglio, come spiega la didascalia a corredo dell’annuncio del conduttore del GF Vip, per diventare parte del pubblico pur restando a casa, basta fare pervenire alla redazione i propri video, seguendo i passaggi indicati. "Condividi una Instagram Story mentre fai un applauso. Tagga @grandefratellotv. Inserisci gli hashtag #GFVIP e #IoRestoaCasaconGFVIP e potresti vederla in onda mercoledì, in prima serata su Canale5 durante la finale del Grande Fratello Vip! Prima di postare la tua Ig Story leggi l’informativa sulla privacy. E mi raccomando: usa entrambi gli hashtag, perché solo così potremo ritenere validamente espresso il tuo consenso privacy alla selezione e messa in onda dei video”, si legge.

GF Vip, ultima puntata

A contendersi la vittoria del GF Vip mercoledì 8 aprile 2020 saranno Antonella Elia, Aristide Malnati, Andrea Denver, Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro, Patrick Ray Pugliese e Sossio Aruta. Gli eliminati, invece, saranno presenti in collegamento da casa.

