GF Vip, undicesima puntata: eliminato Ivan Cattaneo, Silvia Provvedi prima finalista

(Ivan Cattaneo è il nuovo eliminato di GFVIP. Lory Del Santo rientra nella Casa)

E’ stato Ivan Cattaneo a dover dire addio alla possibilità di uscire vincitore della terza edizione di Grande Fratello Vip nell’undicesima puntata del reality.

Il cantante ha perso per un soffio la sfida al televoto contro Lory Del Santo, dicendosi comunque felice di un’esperienza che gli ha dato modo di farsi conoscere per quello che è veramente agli occhi dei compagni con lui nella Casa ma anche del pubblico.

GF Vip, Silvia Provvedi prima finalista

Nella puntata di ieri è stata poi decretata la prima finalista, decisa dopo che tutti i concorrenti hanno dovuto votare un concorrente a scelta pensando di mandarlo al televoto per l’eliminazione.

L’esito, in realtà, ha portato proprio alla scelta di colei che per prima può toccare davvero con mano la possibilità della vittoria, ovvero Silvia Provvedi, ormai concorrente “autonoma” rispetto alla sorella Giulia.

Walter Nudo e Jane Alexander in nomination

I concorrenti sono stati divisi in due gruppi, alcuni in Casa, gli altri in Caverna. Da una parte Lory, Silvia Provvedi, Giulia Salemi, Benedetta e Andrea; dall'altra Francesco, Stefano, Jane Alexander, Martina, Giulia Provvedi e Walter.

Quest’ultimo chiamato in Confessionale avrebbe potuto salvare tutti se avesse pescato una piramide col bollino rosso, ma è stato sfortunato. Perciò i nominabili sono stati quindi quelli della sua squadra. Ad andare in nomination alla fine sono stati proprio Walter Nudo, sorpreso dalla scelta dei compagni, e Jane Alexander che un po' se lo aspettava.