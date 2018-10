Urla fuori dalla Casa del GF Vip, i concorrenti corrono fuori: ecco cosa succede

Colpo di scena al 'Grande Fratello Vip'. Nella giornata di ieri, gli inquilini della Casa più spiata d'Italia sono stati spaventati da alcune grida proveniente dall'esterno. I concorrenti sono corsi immediatamente fuori dal salone, in giardino, per capirne l'origine, ma senza fortuna. Le uniche parole distinguibili in quel vociare confuso è stata l'imprecazione finale di qualcuno: "Avete rotto il ca***"

Non è chiaro quale fosse la ragione del vociare fuori dal loft. Secondo una ricostruzione, però, l'ultimo insulto sarebbe frutto dell'insofferenza dei "vicini di casa", gli abitanti del quartiere Cinecittà, stanchi di sentire fan che ciclicamente si recano sotto le mura dell'appartamento per tifare ciascuno per il proprio concorrente preferito. Basta ricordare la piazzata di Francesco Monte avvenuta lo scorso anno, quando, provviso di megafono, ha gridato tutto il suo amore per la 'reclusa' Cecilia Rodriguez. O il sit-in delle (cosiddette) 'bimbe' di Giulia De Lellis.