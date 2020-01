Il mistero delle "urla terrificanti" nella Casa del Grande Fratello Vip

Nessuno come il popolo della rete è attento a quanto avviene nella Casa del Grande Fratello Vip. Grazie alla diretta h24 trasmessa da Mediaset Extra (Canale 55), infatti, i telespettatori possono notare ogni dettaglio della convivenza dei concorrenti del reality show. A tal proposito, a fare scalpore nelle ultime ore sono state le presunte "urla" ascoltate nel pomeriggio di ieri verso le 14. Episodio a cui la produzione non ha dato feedback.

Urla al Grande Fratello Vip, Rusic: "Qualcuno piange"

Ma vediamo nel dettaglio di che cosa stiamo parlando. Tutto è successo verso l'ora di pranzo di ieri, quando le concorrenti Rita Rusic, attrice e produttrice, e Adriana Volpe, conduttrice, hanno sentito qualcuno urlare. "Ragazzi ma c'è qualcuno che urla, ci sono delle urla terrificanti, qualcuno che piange", ha detto Rita, che in quel momento si trovava nella suite insieme al coinquilino Michele Cucuzza. Altrettanto allarmata Adriana. Ma, proprio mentre Rusic si stava recando da Cucuzza per raccontare quanto accaduto, la regia avrebbe staccato l'inquadratura.

Una vicenda insolita che arriva in contemporanea con un episodio altrettanto spiacevole: l'allontanamento dalla Casa di Barbara Alberti, 76 anni, che si è dovuta recare presso una struttura sanitaria per non precisati motivi di salute (e dopo un duro sfogo contro Alfonso Signorini). Non è chiaro se la scrittrice tornerà in gioco, né di chi fossero le misteriose grida udite di ieri pomeriggio...

In basso, alcuni tweet intercettati dal sito Bitchyf.it

Ma la Rusic poche ore fa aveva sentito delle urla, erano di Barbara?! #gfvip pic.twitter.com/7teodsaAa8 — Aly (@97_aaa97) January 25, 2020

CI SONO DELLE URLA, RITA È CORSA DA CUCUZZA A RIFERIRGLI LA COSA E LA REGIA HA STACCATO 🚨 #GFVIP pic.twitter.com/Vc7fhSj3Fl — mat (@ahoy_boy98) January 25, 2020