Domani, lunedì 20 gennaio 2020, in prima serata su Canale 5, quinto appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality prodotto da Endemol Shine Italy, condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: Valeria Marini vs Rita Rusic

Nella Casa più spiata d’Italia ci sarà un grande ritorno: Valeria Marini, già concorrente della prima edizione Vip del reality, varcherà di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori. Ricordiamo che qualche giorno fa, Rusic è già stata protagonista di un incontro in diretta con Cecchi Gori.

Grande Fratello Vip, anticipazioni: tutto sulle nozze Incorvaia - Sarcina

Spazio anche a un altro amore ormai finito: si racconterà la storia del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. I due si sono lasciati la scorsa estate dopo il tradimento (confermato da lui, ma smentito da lei) della influencer con Riccardo Scamarco, attore, amico e testimone di nozze di Sarcina. In questo caso, è praticamente impossibile che nella Casa si presenterà Sarcina, dal momento che il cantante è impegnato nella preparazione del Festival di Sanremo 2020, dove si esibirà tra i Big con il brano 'Dov'è'.

Nel corso della puntata si scoprirà poi chi dovrà abbandonare la Casa tra Andrea Denver, Pasquale Laricchia e Patrick Ray Pugliese, attualmente al televoto.