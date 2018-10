GF Vip, Valerio Merola sbotta: "Maurizio Battista è un pezzo di m***"

Una pugnalata. Così Valerio Merola definisce la nomination ricevuta da Maurizio Battista nel corso dell'ultima puntata del 'Grande Fratello Vip'. Il conduttore televisivo è furioso con il comico, poiché credeva di aver trovato in lui un amico.

Durante un momento di relax in giardino, Merola si sfoga insieme ai coinquilini Giulia Salemi, Benedetta Mazza e Fabio Basile. I toni sono molto accesi. "Io ho superato i 60 anni, non mi interessa del voto, perché il voto si dà per una convinzione - spiega - Però, tu che sei mio coetaneo, tu che hai fatto finta di commuoverti con me perché tua madre e mia madre si chiamano Anna e sono morte tutte e due vicino l'una all'altra. Mi hai abbracciato e mi hai baciato e mi hai detto una serie di cose… Io ho votato Benedetta Mazza per salvare lui, sono stato un cog**one. Ho sacrificato una ragazza che stimo e che trovo dolcissima, bellissima e profonda. Ho salvato uno che non lo meritava, che mi ha dimostrato di essere un pezzo di mer**".

I ragazzi gli fanno notare che anche Enrico Silvestrin lo ha votato, ma Merola non sembra altrettanto arrabbiato: "A me di Silvestrin non me ne frega un caz**, non so neanche chi sia".