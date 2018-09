Gf Vip, Valerio Merola e la storia con Moana Pozzi: "A letto era tenera"

(Nel video sopra il racconto di Valerio Merola)

I suoi non sono solo racconti, ma vere e proprie lezioni di seduzione. Valerio Merola in Casa sta stregando gli altri inquilini vip - uomini e donne indistintamente - con le sue storie che spesso hanno come protagoniste donne bellissime e famose.

L'ultimo ricordo condiviso a tavola è quello della liasion con Moana Pozzi, descritta come un'amante molto tenera e docile, al contrario della "pantera" che chiunque avrebbe immaginato per via del suo lavoro.