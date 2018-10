GF Vip, il retroscena: "Valerio Merola querela un concorrente"

Non accenna a fermarsi la tensione tra Valerio Merola ed Enrico Silvestrin. Neanche ora che il conduttore è uscito dalla Casa. Stando a quanto riportato da Lisa Fusco, infatti, Merola sarebbe pronto a querelare l'ex coinquilino per i toni utilizzati da quest'ultimo durante una lite avvenuta ieri in diretta.

"Valerio Merola ha detto che lo querela - ha detto la Fusco intervenendo a 'Pomeriggio 5' - Lui mi ha detto che lo denuncia per quello che ha detto. Ieri sera io ero insieme a lui, siamo stati in studio e dopo abbiamo fatto tutto il tragitto insieme perché avevamo lo stesso hotel". Non solo. La Fusco spiega anche che Merola "era davvero abbattuto per quello che è successo".

La lite tra Valerio Merola ed Enrico Silvestrin

Lo scontro tra i due è avvenuto nella terza puntata del reality, in onda ieri in prima serata su Canale 5. Silvestrin ha accusato Merola di utilizzare un atteggiamento ambiguo: "Fa tanto il maestro di stile, ma ha avuto molte cadute di stile in queste settimane. Ha raccontato delle sue avventure erotiche con donne morte", è sbottato. Accuse che Valerio ha prontamente smentito. I toni si sono fatti via via più accessi e Merola ha puntato il dito contro il colelga: "C'è stata una violenza verbale, quasi fisica. Silvestrin mi ha detto che mi voleva menare". Secca la replica: "E' incommentabile. Mi ha messo in bocca cose che non ho detto".