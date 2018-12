Gf Vip, Walter Nudo in lacrime: la lettera dell'ex moglie, è ancora amore

(Nel video sopra la lettera di Celine)

Una sorpresa d'amore per Walter Nudo nella semifinale del Grande Fratello Vip. L'attore, che in Casa più volte ha parlato - sempre commosso - dell'ex moglie Celine Mambour, ha ricevuto una lettera inaspettata che fa pensare a un lieto fine tra i due. Se torneranno insieme è presto per dirlo, ma certamente fra loro il sentimento è ancora molto forte.

"E' già un po' di tempo che ti voglio scrivere - ha spiegato la stilista francese - Il tempo è un amico prezioso, perché ci aiuta a capire quello che non riusciamo a vedere con gli occhi. Quello che c'è tra noi è unico, così forte e così profondo che non esistono distanze che possano allontanare i nostri cuori. Ormai non esiste più angolo in questo mondo abbastanza lontano dove tu possa andare senza che io ti trovi, ti raggiunga e baci le tue labbra per ricordarti semplicemente quanto ti amo".

Le parole di Celine hanno messo ko l'ex pugile, che in lacrime non è riuscito a dire niente di più. "Quando la incontrerò le parlerò - ha assicurato Walter - Ha accarezzato il mio cuore".