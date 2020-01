Gf Vip 4, Wanda Nara opinionista: "Scoprirete la vera me. Con Pupo è nata una bella amicizia" (VIDEOINTERVISTA)

È l'ultima ad arrivare in conferenza stampa, si fa attendere proprio come vera "diva" di questa edizione, ma poi sfodera un'affabilità ed una vena ironica inedita rispetto all'immagine da femme fatale a cui ci ha abituati fino ad oggi. Pronta a sedere sullo scranno degli opinionisti insieme al cantante Pupo, la procuratrice sportiva e moglie di Mauro Icardi è uno dei volti più attesi del reality show condotto da Alfonso Signorini, al via da mercoledì 8 gennaio su Canale 5. E qui si racconta, dal primo incontro con Alfonso alla stima per Ilary Blasi e Barbara d'Urso