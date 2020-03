Zequila VS Volpe, il fuorionda sulla presunta liaison del passato: "Mi vergogno di averti conosciuto"

(Nel video il fuorionda di Antonio Zequila e Adriana Volpe)

Fuoco e fiamme in Casa tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, che si rimbalzano da giorni pesanti accuse. L'attore sostiene di averla frequentata, anni fa, non solo come amica - rivelando un pomeriggio di passione trascorso nella sua casa di Milano - mentre lei continua a negare con fermezza.

"Lui si imbucava alle feste, faceva una foto col personaggio famoso e la faceva pubblicare" ha raccontato la conduttrice in un confessionale. Parole, che insieme a tante altre, hanno fatto perdere le staffe a Zequila durante la diretta di lunedì, anche se la vera bagarre tra i due è scoppiata fuorionda. "Potevi dire che non è vero, no che io mi intrufolo alle feste" ha tuonato l'attore, poi ancora: "Io nel 2006 ero più famoso di te, non avevo certo bisogno di Adriana Volpe. Ero protagonista di Domenica In, dell'Isola dei Famosi, mentre tu stavi facendo la mattina in Rai. In prima serata non ci sei mai andata, mo te l'ho detto in faccia".

"Non mi rivolgere più la parola - ha risposto Adriana Volpe - Te lo risottolineo, mi fai schifo. Mi fai schifo come uomo". Una parola che proprio non va giù a Zequila: "In una puntata qui tu hai detto 'Antonio Zequila era bellissimo quando ci siamo conosciuti' e io mi sono fermato la. Io non ti faccio schifo. Mi vergogno di averti conosciuto, anche trent'anni fa".