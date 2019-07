Giornate Cinema Lucano, i mille volti di Elena Sofia Ricci: "Sarò madre 'diversa' nella nuova serie Vivi e lascia vivere" (VIDEOINTERVISTA)

Da Veronica Lario in 'Loro' di Paolo Sorrentino a Suor Angela di 'Che Dio ci aiuti'. Se c'è un'attrice che nel mondo dello spettacolo eccelle nella trasversalità di ruoli e generi, questa è Elena Sofia Ricci, 57 anni, di cui 40 di carriera, capace di unire le tante anime del pubblico italiano, tutte presenti per acclamarla alle 'Giornate del Cinema Lucano', dove si concede ad un bagno di folla. "I prossimi progetti? Interprerò una donna molto diversa dal solito nella nuova serie Rai 'Vivi e lascia vivere' di Pappi Corsicato (al suo debutto con un prodotto televisivo, ndr)", racconta a margine della kermesse cinematografica, "Mi auguro di continuare a variare sempre, altrimenti mi annoio". Si tratta di una madre ruvida, che fa scelte estreme per proteggere i propri figli, protagonista di un family drama tra suspence e giallo: "Qualcosa di innovativo per la nostra tv". Poi continua l'impegno a teatro con 'Vetri Rotti' di Arthur Muller per la regia di Armando Pugliese, e in seguito sarà la volta della sesta stagione di 'Che Dio Ci aiuti'. "La recitazione", spiega, "è come un gioco di vasi comunicati per le emozioni, è qualcosa che si impara vivendo. Un po' porto sul set mie emozioni, un po' faccio mie quelle che vivo durante le riprese". Tanti impegni, dunque, e un solo interrogativo: "Mi domando solo quando andrò in vacanza", scherza. Con lei alla serata lucana anche il marito Stefano Mainetti (padre della figlia Maria, 15, secondogenita dopo Emma, 23, avuta da Pino Quartullo), 61, direttore d'orchestra e compositore protagonista di una masterclass e di un omaggio dei musicisti Gilda Butta e Luca Pincini.