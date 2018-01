Isola dei "Pejor", meteo avverso: la produzione in sostegno dei naufraghi

Scende la pioggia, tanta pioggia, all' "Isola dei Famosi", e scendono lacrime sul volto di Chiara Nasti. Le condizioni climatiche avverse riscontrate in queste ore in Honduras, infatti, stanno mettendo a dura prova i concorrenti "Pejor" del reality, ovvero quei naufraghi costretti ad una permanenza più ostile rispetto ai "Mejor". Tanto che la produzione ha deciso di aiutarli fornendogli eccezionalmente un telo in più.

A soffrire maggiormente il freddo è la piccolina del gruppo, la Nasti, fashion blogger napoletana, che trova difficoltà nel riuscire a dormire: "Come si dorme in queste condizioni?", si sfoga con i compagni di gioco, in cerca di sostegno. Con l'aumentare della pioggia aumentano le difficoltà, e la situazione diventa una piccola emergenza. Gli autori del programma annunciano così tramite un comunicato consegnato agli isolani che presto riceveranno un telo di supporto. Basterà?