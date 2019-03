Le durissime parole di Alba Parietti: "Marcuzzi? Non infierisco. Corona va curato". E su Berlusconi...

"Dalle cose negative a volte nasce il bene: abbiamo preso tutti una sberla dal pubblico. La gente vuole rispetto". Esordisce così Alba Parietti, opinionista dell'Isola dei Famosi, a proposito di quanto accaduto nel corso dell'ultima puntata tra Riccardo Fogli e Fabrizio Corona. Per chi non avesse seguito la vicenda, ricordiamo che Fogli ha ricevuto un videomessaggio in cui Corona gli dà del "cornuto" e rivela i presunti tradimenti della moglie Karin Trentini, facendolo scoppiare in lacrime.

Le paole di Corona hanno ovviamente scatentato l'indignazione in rete, che si è tradotta anche con l'uscita dal programma della capoprogetto Cristiana Farina ed altri autori. Una vicenda che Alba commenta oggi così: "Sono contenta di non essermene andata e anche felice della decisione presa dall'azienda. Credo che Pier Silvio abbia preso posizione. Le guerre portano feriti ma anche cambiamenti, e con questo gesto Berlusconi ha chiesto scusa al pubblico. Si è trattato di una lezione di vita per tutti, anche e soprattutto per gli spettatori".

A proposito del discusso Corona, poi, aggiunge: "Credo sia una persona che vada curata. Non può diventare un mestiere distruggere la vita degli altri".

Tante anche le critiche piovute in queste ore addosso alla conduttrice Alessia Marcuzzi, che non ha mai commentato apertamente quanto accaduto in studio, portando i telespettatori ad accusarla di una mancata presa di posizione: "(Su di lei, ndr) Non infierisco, su di lei hanno già detto tutto il possibile. Ricordiamoci però che diventiamo tutti Corona se prendiamo un comportamento errato come pretesto per insultare".

Prima dell'intervista a La Repubblica, Parietti aveva già detto la sua sul caso Corona-Fogli attraverso un post scritto su Instagram:

"Voglio e devo dirvi come mi sento - si legge - Per onestà intellettuale. Rimugino da due ore. Ho mal di stomaco. Mortificata, dispiaciuta. Purtroppo, molto toccata, triste, ho già detto ciò che pensavo in diretta, ma i contenuti del video di Corona mi hanno lasciato veramente l’amaro in bocca per la volontà di ferire una persona come Riccardo, che non lo merita, ma nessuno lo merita, già a terra, già ferito, già offeso dalla situazione complicata e delicata. Mi spiace se questo provocherà sofferenze ( l’ho già detto) a persone innocenti.

Mi prendo la responsabilità di ciò che dico ma mi dissocio dai contenuti di quel video, perché la dignità delle persone,viene prima di tutto anche del mio lavoro e delle convenienze , perché dobbiamo tutti dico tutti ammettere che il tono era insopportabile le parole usate offensive. e calpestava i sentimenti di una persona già in grave difficoltà. Mi prendo la responsabilità, ma mi scuso con le persone che giustamente me lo hanno sottolineato.

Comprendo i vostri legittimi sfoghi, preciso che mai abbandonerei un programma perché qualunque cosa accada, un professionista fa fede e tiene fede al proprio impegno e gioca con la squadra che in questo caso per me è quella di canale 5 e tutte le persone che vi lavorano, che rispetto , ma non sono stata in grado , di esprimere se non in piccola parte e fino in fondo ciò che avrei voluto dire. Primo perché non parlo quando voglio, ma quando mi danno la parola e aprono il microfono, secondo perché ero mortificata e temevo che ogni parola in più, oltre quelle già dette da me e Alda potessero peggiorare lo stato d’animo di Riccardo"