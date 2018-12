Parietti e Brosio verso l'Isola: se i reality di oggi continuano a ripescare dal “patrimonio” Ventura

Ivan Cattaneo, Cristiano Malgioglio, Lisa Fusco, Walter Nudo, Lory Del Santo, Alessandro Cecchi Paone, Giulia Salemi, Valerio Merola, Ela Weber, Giucas Casella. Che cosa hanno in comune questi undici nomi del mondo dello spettacolo? Ve lo diciamo noi. Oltre - ovviamente - alla partecipazione ai reality più recenti di Mediaset, ad accomunarli è un altro nome: quello di Simona Ventura, ovvero colei che per prima, ormai dieci anni fa, intuì in loro il potenziale di ciò che avrebbero potuto "dare" al genere reality show e li arruolò tra i protagonisti delle sue Isole dei Famosi.

Se dieci dei personaggi citati sopra approdarono infatti come naufraghi nelle isole targate Rai 2, l'undicesima, ovvero Giulia Salemi - che è da considerarsi una "colonna" dell'ultimo 'Grande Fratello Vip' - collaborò con la Ventura in occasione di due progetti su 'Agon Channel': il concorso di bellezza 'Miss Italia', dove si classificò terza nel 2014, e soprattutto il programma 'Leyton Orient', un talent calcistico di breve durata. Ma non è finita qui. Stando a quanto apprende Today, infatti, sarà in qualche modo "nel segno della Ventura" anche la prossima edizione dell'Isola dei famosi, in partenza a gennaio su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi: pare infatti che la produzione abbia richiamato due vecchie conoscenze del programma, ovvero Alba Parietti nel ruolo di opinionista (come fu nel 2011) e Paolo Brosio come concorrente (dopo che nel 2006 gli toccò il ruolo di inviato).

Si chiama "fiuto", "lungimiranza", o forse difficoltà che la tv di oggi ha nel rinnovarsi, infarcita com'è dell'eterno ritorno dei reality che - vuoi o non vuoi - sono segnati dal reiterarsi di dinamiche sempre molto simili: amori, liti, ma soprattutto provocazioni. E così la Ventura ha in qualche modo gettato le basi di quello che può essere considerato il "trash sano", con l'intuizione del contributo che la provocazione può dare al genere più leggero, mischiando nello spazio ripreso h24 personalità forti, colorate, vive. Ed oggi detta - indirettamente - anche le linee guida della tv del presente. Lei che anni fa i rumors volevano ad un passo dalla direzione di rete in Rai e che fa parte di quelle timoniere che oltre a condurre in studio danno anche il loro contributo alla costruzione del cast dietro le quinte. "Io sceglievo i personaggi, c'era sempre una logica, li invitavo a casa a mangiare e vedevo se potevano andare per il programma - ha affermato a proposito dell'Isola dei Famosi- Belen? L'ho portata io all'Isola, anche lei venne a casa mia".

Un esempio? Le sfuriate varie di Cecchi Paone all'ultimo 'Grande Fratello Vip', dove l'ex divulgatore scientifico si è ritagliato il ruolo di "sovversivo". Ebbene: già viste. Quando? Nel 2007, quando fu protagonista di una lite leggendaria con la Ventura stessa dopo essersi rifiutato categoricamente, per una questione di principio, di nominare in segreto alcuni dei concorrenti in gara. E ancora le ipnosi di Giucas Casella, concorrente nel 2009 e qualche mese fa tornato con lo stesso copione in Honduras e poi nei salotti di Barbara d'Urso. A Lory Del Santo, altra concorrente del Gf Vip 3, riconsegnò la ribalta chiamandola nel 2005 dopo anni di assenza dal piccolo schermo. E poi le lacrime, le liti, lo stesso Alfonso Signorini opinionista. E potremmo andare avanti citando anche l'apporto al tritolo di un personaggio Patrizia De Blanck.

Tra le creature lanciate che avrebbero trovato successo negli anni e che oggi sono al centro di tv e cronaca rosa "Molti sono stati riconoscenti, altri veri e propri infami", ha raccontato. Ma, per dirla con parole sue: "Se non accetti l’ingratitudine, non farai mai del bene". Certo è che la tv italiana di oggi, i reality show di oggi, le devono molto. E intanto lei si prepara a 'La Pupa e il Secchione' (accanto a Teo Mammucari, pare) dopo il successo di 'Temptation Island Vip', che le ha riconsegnato lo scettro di regina della tv e che, a conti fatti, è stata finora forse l'unica vera novità in palinsesto nel panorama reality.