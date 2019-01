Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi rivela: "Per un concorrente mi sono battuta molto”

Ci siamo: stasera 24 gennaio Canale 5 darà il via alla 14esima edizione dell’Isola dei Famosi condotta per il quinto anno da Alessia Marcuzzi.

Sedici i concorrenti vip in gara (qui tutte le informazioni), due le opinioniste donne (Alba Parietti e Alda D’Eusanio) che per la prima volta affiancheranno la padrona di casa nel corso delle dirette televisive, uno l’inviato (torna Alvin) che dall’Honduras sarà chiamato a fare da tramite con lo studio: il format del reality resta sempre lo stesso, ma – assicura la conduttrice – molte saranno le novità per i telespettatori.

Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: “Sarà un’Isola diversa”

Intervistata da Tgcom24 a poche ore dal debutto, Alessia Marcuzzi è pronta a giurare che sarà un’Isola diversa perché tutta al femminile grazie alla presenza di due compagne d’avventura forti e agguerrite come Alda D'Eusanio e Alba Parietti, ma anche a quella di Donatella Versace che firmerà i suoi abiti e di Barbara Cappi, sua autrice.

“Quando noi donne ci uniamo siamo una potenza", ha commentato Alessia che poi ha indicato nella ‘talpa’ Alvin e nei vari pirati, galeotti, polene i dettagli che renderanno diversa questa edizione.

Nessun timore di litigi tra donne: “A me piace che Alda e Alba siano così, devono essere spontaneee”, ha aggiunto Alessia: “Ho lavorato con tante donne forti, Mara Venier è una donna con la D maiuscola, basta vedere i suoi successi, anche Vladimir Luxuria. E quando ci uniamo siamo una potenza. Lo dico sempre alle concorrenti. Gli uomini ad esempio hanno già fatto i gruppetti, le donne si annusano”.

Isola dei Famosi, il concorrente scelto da Alessia Marcuzzi

Il cast di quest’anno è quantomai eterogeneo: influencer, conduttori, attori, ‘figli di’. Ma tra tutti c’è un concorrente particolarmente caro ad Alessia Marcuzzi.

“Su Riccardo Fogli mi sono battuta molto”, ha ammesso: “Per noi è una grande conquista, si mette in gioco in un reality, che è completamente diverso dal suo mondo”.

Alessia Marcuzzi divisa tra Roma e Milano

Alessia Marcuzzi sta cercando di gestire al meglio i suoi impegni televisivi con quelli famigliari. Il reality viene trasmesso da Milano, ma lei insieme al marito Paolo Marconi Calabresi e alla figlia Mia avuta da Francesco Facchineti, continua a vivere a Roma

“Avevo pensato di trasferirmi a Milano, ma Mia aveva già cominciato la scuola. Tra l'altro l'ho trasferita da una scuola inglese a una italiana, e farle cambiare anche città mi sembrava troppo”, ha affermato la conduttrice: “Con mamma e papà ci siamo super coordinati, mio marito Paolo è un secondo papà ed è perfetto, Francesco (Facchinetti, ndr) è molto presente, meraviglioso. Ci sarà solo un periodo critico quando dovrò condurre anche le Iene al martedì, ma non c'è bisogno di stare tutta la settimana a Milano”.

Infine, il suo sogno professionale nel cassetto che spera di realizzare un giorno: condurre un programma come "Harem", con e per le donne che da sempre le stanno a cuore.

“Qualche giorno fa ho postato una foto con una donna che si guarda allo specchio e con il trucco nasconde mille difficoltà”, ha raccontato a proposito della sua predisposizione ad ascoltare le voci delle sue follower: “Nel corso della notte mi sono arrivati migliaia di messaggi di donne che raccontavano storie incredibili (…) questa cosa mi ha completamente sconvolto e tutta la notte ho risposto a tutti, la mattina mi sono svegliata cambiata. Mi piacerebbe fare qualcosa per le donne. Comincerò con il blog LaPinella”.