Alessia Marcuzzi svela il primo naufrago dell'Isola a 'Mai Dire Talk'

Questa sera, giovedì 10 gennaio in prima serata su Italia 1, nel corso della puntata di 'Mai dire Talk', Alessia Marcuzzi, ospite in studio, svelerà in esclusiva il nome del primo naufrago ufficiale della nuova edizione de 'L’Isola dei Famosi' (prossimamente in prime-time su Canale 5).

Chi sarà il fortunato? E, soprattutto, il nome del concorrente è tra quelli ipotizzati in queste settimane? Intanto, ve li proponiamo di seguito: Il settimanale Spy, invece, indica questi nomi: Fariba Tehrani; Andrea Pinna; Akash Kunar; Cristina d'Avena; l'ex Pooh Riccardo Fogli, il giornalista convertito alla fede Paolo Brosio, l'ex “gatta morta” Marina La Rosa, Alvin, la prorompente Taylor Mega (Influencer sui social ed ex compagna di Flavio Briatore), l'ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello, il judoka Marco Maddaloni, la modella Youma Diakite e dell’attrice Demetra Hampton. Colpo dell'ultima ora Douglas Meyer Nielsen, figlio di Brigitte, che ha rifiutato l'ingaggio all'ultimo momento.

Isola, Jeremias Rodriguez si ritira per problemi di salute?

In forse, invece, Jeremias Rodriguez. Al 30enne argentino, fratello della più famosa Belen, sarebbe stata preclusa la possibilità di approdare in Honduras a causa di una frattura alla mano. I medici gli avrebbero imposto di non partire, ma lui starebbe facendo di tutto per opporsi a quanto consigliato dal personale sanitario... La scamperà?

Mai Dire Talk, puntata 10 gennaio 2019: tutti gli ospiti

Ospiti di questa puntata di 'Mai Dire Talk' Alessia Marcuzzi, Malena, Frank Matano e Lillo Petrolo. Tra gli opinionisti Paola Di Benedetto, Marina La Rosa e Aurora Ramazzotti.

In studio, i comici Antonio Ornano, Raul Cremona e Giovanni Cacioppo. E poi, Liliana Fiorelli e Francesca Manzini, che interpreteranno le parodie di Baby K e Giusy Ferreri, e, insieme aFrancesco Marioni, si collegheranno da “Casa Casamonica”.

E ancora, Brenda Lodigiani, che si calerà nel ruolo de “La brieffatrice” e della “youtuber” Sussy, lo stagista giornalista Alfredo Colina, alias Dario Mensola, e gli stand up comedian Stefano Raponee Francesco Frascà.

Il duo “Le coliche” (Claudio e Fabrizio Colica), inoltre, reinterpreterà, a modo suo, le indimenticabili hit degli anni ‘90.

Continuano le inchieste di Jerry Polemica e le parodie dei più famosi trailer cinematografici di Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda; Marcello Cesena torna nelle vesti dell’indimenticabile baronetto Jean Claude di “Sensualità a corte” e in quelle di Chiaro Ferragno.

Infine, andrà in onda un nuovo episodio della web serie “I segreti di Valle Hills”.