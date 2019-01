Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: "Avrei voluto loro come opinioniste"

Alessia Marcuzzi è stata ospite di Silvia Toffanin nell'ultima puntata di Verissimo. La conduttrice ha parlato della sua nuova Isola, ha raccontato alcuni aneddoti della sua vita privata - come il fatto che il figlio Tommaso abbia una fidanzata - e poi ha svelato che avrebbe desiderato avere due opinioniste d'eccezione.

Le opinioniste dell'Isola dei Famosi

Ormai è noto a tutti che, le opinioniste dell'edizione 2019 dell'Isola dei Famosi saranno Alda Deusanio e Alba Parietti, ma nei desideri di Alessia i nomi sarebbero stati quelli di Gaia Lucariello e Wilma Faissol. Per chi non è molto ferrato sul tema 'famiglia allargata della Marcuzzi', Gaia e Wilma sono, rispettivamente, le nuove moglie di Filippo Inzaghi e Francesco Facchinetti (entrambi ex mariti di Alessia). Due donne con cui la conduttrice dell'Isola ha un magnifico rapporto:

"Quest'anno ho chiesto a Francesco di trascorrere le vacanze con noi, per stare un po' anche con mia e poi abbiamo trascorso anche il Natale insieme. Il Natalino con Francesco e Wilma e il giorno di Natale a casa di Gaia e Simone. Sì, siamo una super famiglia allargata", ha raccontato la Marcuzzi.

Alessia Marcuzzi e l'amicizia con Wilma e Gaia

"Sono più amica delle mogli dei miei ex - ha poi continuato Alessia - perché noi donne dobbiamo fare gruppo, dobbiamo allearci. Ci deve essere grande intelligenza da parte delle donne e non ci deve essere neanche più l'amore. Sento Wilma spessissimo e Gaia la vedo tutti i giorni, lei e Simone abitano di fronte a me".

Un bellissimo rapporto, una bellissima famiglia allargate e una rara intesa tra mogli, tanto che Alessia avrebbe voluto proprio Gaia e Wilma come opinioniste dell'Isola: "Le avevo proposte alla produzione prima ancora che uscissero i nomi di Alba e Alda, sarebbe stato carino fare un divanetto con Wilma e Gaia", ha raccontato la Marcuzzi a Silvia Toffanin.

Di seguito il video della sua intervista a Verissimo