Isola, Alvin non sopporta i naufraghi e sbotta: gelo in diretta | VIDEO

(Nel video in alto, Alvin arrabbiato con i naufraghi dell'Isola dei Famosi al minuto 14.50)

E alla fine Alvin sbroccò. L'inviato dell'Isola dei Famosi, alle prese con naufraghi più indisciplinati del solito, è sbottato in diretta contro i concorrenti che non seguivano le indicazioni della Prova Ricompensa. Già qualche giorno fa si è preso alcuni pezzi di cocco in faccia, lanciati per mano di una furiosa (ed affamata) Jo Squillo.

Alvin arrabbiato all'Isola dei Famosi

La situazione è apparsa tesa sin dall'inizio della puntata. Il forte vento, infatti, rendeva difficili i collegamenti con l'Italia e, di conseguenza, anche il dialogo a distanza tra Alvin e la conduttrice Alessia Marcuzzi. Poi ci si è messo il meccanismo della Prova a complicare la situazione: così complesso da dover essere spiegato più volte ai concorrenti distratti, tra "passi del pinguino", passi del giaguaro" e "passi del canguro". "E' italiano, matematica. E' semplicissimo - ha esclamato Alvin, evidentemente spazientito di fronte ai naufraghi che non capivano - C'è stata molta confusione quando parlavo, quindi deduco che i naufraghi non abbiano capito. La prossima volta impareranno ad ascoltare". Quindi, per stemperare la tensione, ha mostrato lui come svolgere la prova.

Una volta conclusa la sfida, però, a far perdere le staffe all'inviato è stata la mancanza di educazione dei concorrenti e, in particolare, l'atteggiamento di Jeremias, che avrebbe cominciato a scorrazzare liberamente in spiaggia senza seguire le sue indicazioni. "Dovete stare ai vostri posti - ha gridato - Non so più come spiegarvelo. Ci sono delle telecamere!". Uno sfogo davvero inaspettato, considerato l'atteggiamento solitamente pacifico e super partes dell'ex inviato di Verissimo. La stessa Alessia Marcuzzi è rimasta spiazzata ed ha rimproverato a sua volta i naufraghi: "Alvin fa fatica a gestirvi, quindi dovete stare calmi e fare quello che vi dice".