Andrea Damante all'Isola dei Famosi? Parla l'ex tronista

La notizia della partecipazione di Andrea Damante all'Isola dei Famosi 2019 era impazzata in Rete nelle ultime ore. A lanciare l'indiscrezione era stato Alberto Dandolo sulle pagine di Oggi, ma a smentire le voci è stato, quasi subito, il diretto interessato.

Andrea Damante all'Isola dei Famosi: la smentita

Con una stories su Instagram, Andrea Damante ci ha tenuto a sottolineare che non sarà all'Isola dei Famosi 2019 (o, almeno, per ora, questo è quello che l'ex tronista vuole far sapere ai fan).

"Leggevo su Instagram, in tanti me lo state chiedendo: no, non parteciperò all'Isola dei Famosi, non sarà così - ha detto Damante sui social - non so chi abbia dato questa notizia ma non è vera e volevo fare un po' di chiarezza perché erano già partiti i 'simpatici' insulti della gente".

Con queste poche parole, Andrea Damante ha messo a tacere immediatamente il gossip. Anche se, ormai lo sappiamo bene, da qui al 24 gennaio (data d'inizio della nuova edizione del reality) tutto, ancora, potrebbe accadere.