Andrea Damante all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione

Bianca Atzei lo ha fatto per dimenticare Max Biagi. Francesco Monte è riuscito a lasciarsi alle spalle la storia con Cecilia Rodriguez. Insomma, i reality show, a volte, riescono a curare il mal d'amore, o, per lo meno, permettono di staccare la spina per un po'. Potrebbe essere così anche per Andrea Damante che, dopo la rottura con Giulia De Lellis, potrebbe essere tra i naufraghi della prossima edizione dell'Isola dei Famosi.

A lanciare l'indiscrezione è stato Alberto Dandolo, il quale, nelle sue 'pillole di gossip' su Oggi, ha inserito anche questa: "Andrea Damante sbarca in Honduras?".

Andrea Damante prossimo naufrago dell'Isola dei Famosi 2019?

Stando a quanto riposta il settimanale, l'ex fidanzato della De Lellis (ora felicemente tra le braccia di Irama), a Cologno Monzese si mormorà che l'ex tronista farà parte del cast. Ma come naufrago o in quale ruolo?

Purtroppo non si conoscono ulteriori dettagli in merito. Senz'altro, se la notizia venisse confermata, quella dell'Isola dei Famosi potrebbe essere un'importante occasione per Andrea Damante.