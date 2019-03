Isola, Corona e le prove da mostrare a Fogli: tutte le anticipazioni

Lunedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con "L'Isola dei Famosi". A commentare la puntata insieme alla padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa's Band. In collegamento dall'Honduras ci sarà Alvin.

Si torna spesso sull'argomento del presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli. In collegamento con l'Honduras - come vi avevamo svelato in anteprima su Today - Fabrizio Corona risponde con le prove per svelare la verità. Come reagirà il cantante?

Una bella sorpresa per il gruppo: uno di loro potrà aggiudicarsi un posto in finale, con cinque puntate di anticipo. Non sarà un'impresa semplice, i naufraghi dovranno cimentarsi in una prova rocambolesca per trovare in diretta il Cocco d'Oro e solo chi dimostrerà di avere forza di volontà e tenacia conquisterà la finale.

Due importanti confronti vis à vis potrebbero rimettere in discussione gli equilibri sull'Isola. Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni hanno la possibilità di tornare in Palapa e affrontare i compagni di gioco che hanno più volte definito "cannibali". Come si comporterà Stefano con la sua "carnefice" Marina La Rosa? E Kaspar riuscirà a dire tutto quello che pensa a Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Ghezzal?

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgé sempre più innamorati e isolati. La coppia contro tutti. Luca Vismara e Marina La Rosa i loro peggiori nemici, chissà con chi si schiererà il pubblico da casa visto che Vismara e La Rosa sono in nomination proprio con Jeremias. Il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS.