Isola, faccia a faccia tra Jo Squillo e Marina La Rosa: tutte le anticipazioni

Torna mercoledì 27 febbraio, in prima serata su Canale 5, "L'Isola dei Famosi", arrivata alla sua settima puntata. A commentare la puntata con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, ci saranno come sempre Alba Parietti e Alda D'Eusanio, mentre Alvin sarà in collegamento dall'Honduras. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa's Band.

Isola dei Famosi, le anticipazioni della settima puntata

Settimana complessa per Jo Squillo che si sente tradita dall'amica Marina La Rosa. Le incomprensioni non la lasciano indifferente e le loro discussioni fanno naufragare "l'isola delle donne". Intanto, si fanno strada nuove strategie di gioco tra i naufraghi e il gruppo inizia a chiedersi se la vera burattinaia sia proprio la La Rosa. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla prova del fuoco, Aaron Nielsen e Soleil Sorgé si ritrovano di nuovo l'uno contrapposto all'altra e si contendono il ruolo di leader. Chi la spunterà? A proposito, se la storia d'amore tra la Sorge e Jeremias Rodriguez sembra procedere a gonfie vele, l'Isola potrebbe dare vita a un'altra coppia: quella composta da Ariadna Romero e l'ex bomber Ghezzal. Sull'Isla Bonita i due si sono molto avvicinati.

Intano sull'Isola che non c'è, i due pescatori Kaspar Capparoni e Stefano Bettarini parlano delle dinamiche di gioco e rivelano le strategie tra i concorrenti. Si dicono delusi da Marina La Rosa.

Uno tra Riccardo Fogli, Luca Vismara e le sorelle Mihajlovic (Viktorija e Virginija) dovrà abbandonare le spiagge dell'Honduras. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Questo sarà l'ultimo appuntamento del mercoledì con L'Isola dei Famosi, che la prossima settimana andrà in onda lunedì 4 marzo.