Isola, Otelma verso l'addio: stop alle polene. E spunta il "giallo" spogliarello

Una puntata carica di novità quella in onda stasera dell'Isola dei Famosi. Stando a quanto apprende Today, oltre agli ingressi di Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, arriveranno aggiornamenti anche a proposito del destino del mago Otelma, che sembra definitivamente destinato a lasciare il gioco. E intanto spunta il "giallo" spogliarello.

Ma partiamo da Otelma. Dopo l'incidente arrivato nel corso della seconda puntata, il divino ha combattuto per restare in gioco, ma pare proprio che le sue forze del bene non lo abbiano aiutato. Le polene, dunque, non torneranno più. Stop a nuovi ingressi, anche se all'appello manca Ariadna Romero, il cui approdo è rinviato alla prossima puntata.

Spazio poi ad argomenti più "piccanti". Pare infatti che Sarah Altobello e Yuri Rambaldi abbiano approfondito il loro rapporto e che il feeling tra loro sia sempre più stretto. Non solo, c'è un ultimo colpo di scena. Secondo le nostre fonti, in Honduras ci sarebbe stato uno spogliarello: lo vedremo durante la puntata o le immagini saranno censurate?