Isola dei Famosi, Stefano e Kaspar in sfida per guadagnarsi la sorpresa più ambita

Lunedì 18 marzo, in prima serata su Canale 5, il decimo appuntamento con ‘L’Isola dei Famosi’ segna un altro capitolo del reality condotto da Alessia Marcuzzi, che vedrà un abbandono, un’ambita sorpresa in palio e prove di resistenza a cui i concorrenti rimasti sono chiamati a partecipare.

Il televoto decreterà chi tra Luca Vismara e Paolo Brosio dovrà abbandonare la Palapa lasciando certamente un vuoto nel gruppo, vista l’esuberante e particolare personalità dei due naufraghi. Obiettivo di entrambi è passare indenne al vaglio del pubblico che esprimerà le sue preferenze attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. Solo uno dei concorrenti, il più votato dai telespettatori, sbarcherà sull’Isola che non c’è e deciderà se restare – a quel punto si aprirà un nuovo televoto lampo - oppure tornare a casa.

Isola, la sorpresa in palio per Bettarini e Capparoni

Per Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni ci sarà la possibilità di riabbracciare la propria compagna, proprio come è successo la scorsa settimana a Marco Maddaloni. Nella prova dell’uomo vitruviano, uno di loro non solo potrà dimostrare chi è più forte, ma anche vincere il desiderato incontro con la sua amata. Ma prima anche le loro donne dovranno mettersi in gioco! Il tempo di entrambe le sfide si sommerà in un unico voto e solo una delle coppie si incontrerà dal vivo.

Isola, Paolo Brosio festeggia l’importante traguardo

Ormai mancano poche settimane alla finale e il gruppo aveva perso le speranze, ma Brosio ha stupito tutti e negli ultimi giorni è riuscito a pescare il suo primo pesce che sarà degnamente festeggiato nel corso della puntata.

Previsto, poi, un regalo speciale per i naufraghi che dovranno affrontare una prova ricompensa per riuscire a mangiare qualcosa e avranno però poco tempo per riempire un po’ il vuoto della fame. Infine, attesa in studio Ariadna Romero.