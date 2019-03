Isola, tutti in nomination: le anticipazioni

Torna l'appuntamento settimanale con "L'Isola dei Famosi". Lunedì 11 marzo, in prima serata su Canale 5, la nona puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi, con Alba Parietti e Alda D'Eusanio nelle vesti di opinioniste. Non mancheranno le irriverenti incursioni della Gialappa's Band, mentre in collegamento dall'Honduras ci sarà Alvin.

Tra ritiri, discussioni e polemiche, è stata una settimana turbolenta. Annullato il televoto, dopo il ritiro di Ghezzal, tutti i naufraghi finiranno in nomination. Il destino dei concorrenti passerà dunque al vaglio del pubblico, che esprimerà le sue preferenze attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS. Uno di loro dovrà abbandonare immediatamente la Palapa.

Continua la rivalità tra Soliel Sorgé e Ariadna Romero non solo nella quotidianità del reality ma anche nella prova leader che vedrà le protagoniste l'una contro l'altra. Tra le due donne ci sarà una sfida senza esclusione di colpi e solo una la spunterà. In studio, invece, arrivano Jeremias Rodriguez e Jo Squillo.