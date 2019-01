Isola, anticipazioni puntata: arrivano due nuovi naufraghi; un concorrente verso la squalifica

Giovedì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5, secondo appuntamento con 'L’Isola dei Famosi', il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group). A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band con le sue irriverenti incursioni.

Anticipazioni Isola dei Famosi: Stefano Bettarini e Jo Squillo concorrenti

In studio Jo Squillo e Stefano Bettarini, due nuovi concorrenti pronti a partire per le l’Honduras per unirsi alla ciurma e ai pirati. Nel frattempo, Francesca Cipriani e il Divino Otelma sono arrivati sulle spiagge di Cayo Cochinos per contendersi un posto all’interno del reality.

Anticipazioni Isola dei Famosi: squalificato un concorrente?

Dopo le polemiche della scorsa settimana, Taylor Mega avrà modo di rispondere alle accuse che le sono state mosse sul web. Inoltre, sarà messa in discussione la permanenza sull’isola di un altro concorrente per alcune frasi apparse sui social prima della sua partecipazione alla trasmissione.

Anticipazioni Isola dei Famosi: l'eliminato della settimana

Nel corso della serata si scoprirà chi tra i nominati Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega dovrà lasciare per sempre L’Isola dei Famosi. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Play, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Alvin, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove della settimana che consentiranno ai concorrenti di aggiudicarsi la permanenza sull’Isola e il titolo di leader. Ci saranno anche nuove nomination.

“L’Isola dei Famosi” sarà di nuovo in onda domenica 3 febbraio per evitare lo scontro con il Festival di Sanremo 2019.