Ascolti, la Coppia Italia batte l'Isola dei Famosi: i dati

La Coppia Italia batte l'Isola dei famosi nella gara degli ascolti di ieri mercoledì 27 febbraio 2019. Su Rai1 l’incontro Italia Fiorentina-Atalanta ha conquistato 4.595.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 l’Isola ha conquistato 2.832.000 spettatori pari al 16.9% di share. Sul terzo gradino del podio Rai 2 con La Porta Rossa ha interessato 2.678.000 spettatori pari all’11.4% di share.

L'isola, dunque, si mantiene sostanzialmente in linea con i numeri collezionati durante questa edizione, che di certo non ha brillato per Audience. Nelle ultime settimane, la produzione ha cambiato continuamente collocazione in palinsesto, alla ricerca di un giorno che potesse essere favorevole al programma, per non "esporlo" alla concorrenza pesante delle altre reti. Ieri ha funzionato, ma fino ad un certo punto. Diciamo che il reality sopravvive.

Tutti gli ascolti di ieri mercoledì 27 febbraio

Su Italia 1 Jason Bourne, 1.382.000 spettatori (6.2%)

Su Rai3 Chi l’ha Visto?, 2.114.000 spettatori (9.9%)

Su Rete4 Vendetta: Una Storia d’Amore, 999.000 (4.3%)

Su La7 The Women, 728.000 spettatori (3%)