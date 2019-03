Caso Fogli all'Isola, fuori il capoprogetto Cristiana Farina e altri autori

A seguito delle circostanze che nell’ultima puntata dell’Isola dei famosi hanno riguardato il concorrente Riccardo Fogli, Mediaset ha concordato l’uscita dal programma del capoprogetto Cristiana Farina e altri autori con effetto immediato. A comunicarlo è l'azienda con una nota diffusa alla stampa nel pomeriggio, che però non specifica i nomi degli altri professionisti coinvolti.

Isola, fuori Farina e altri autori

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il reality show, in onda lo scorso lunedì 4 marzo, in prima serata su Canale 5, Fogli ha ricevuto un videomessaggio da parte di Fabrizio Corona: "Da quattro anni (tua moglie, ndr) ti tradisce con Giampaolo Celli, un mio amico - ha detto l'ex re dei paparazzi - Del resto quando si sposa una donna più giovane è normale poi essere traditi. Ho tutte le prove. Alla fine siamo tutti un po’ cornuti”. E se in un primo momento Fogli si è mostrato granitico, poco dopo è scoppiato in lacrime.