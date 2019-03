Isola, scatta il bacio tra Paolo Brosio e Sarah Altobello | VIDEO

(Nel video in alto, Paolo Brosio si confessa ad Ariadna Romero)

Ormai da gioni Sarah Altobello prova a sedurre Paolo Brosio, che, dal canto suo, si mostra sempre reticente. In queste ore, però, la bella pugliese (conosciuta in tv nelle vesti di "sosia di Melania Trump") è riuscita a strappare al giornalista un bacio a stampo. A rivelarlo è la cubana Ariadna Romero.

All'Isola il bacio tra Paolo Brosio e Sarah Altobello

Ariadna è in acqua quando si diverte a stuzzicare Brosio. "Prima le dai un bacio, poi le regali un fiore. Non me la racconti giusta...", dice al conduttore, che racconta i motivi per cui avrebbe ceduto al bacio: "Siccome ha detto che le tratto male, le ho dato un bacio innocente. Me l'ha chiesto lei... E poi eravamo davanti a tutti".

Ariadna, allora, decide di fare da "cupido" tra i due ed organizza il "gioco della bottiglia" per la coppietta. "Ho trovato il modo di farti baciare Paolo - dice a Sarah - La bottiglia punterà te e lui sarà costretto a baciarti". La Altobello ci scherza su: "Dovrebbe volerlo lui per prima". E la Romero: "Sì, se aspetti lui...". Questa storia s'ha da fare? Lo scopriremo nelle prossime puntate.