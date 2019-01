Paolo Brosio e le tentazioni sull'Isola dei Famosi: "Prego la Madonna di rimanere saldo"

Da inviato a naufrago, Paolo Brosio sarà tra i protagonisti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, in onda da giovedì 24 gennaio su Canale 5. La sfida più difficile non sarà la fame, ma le tentazioni femminili: "Se prego il rosario e vedo passare la Taylor Mega, magari la guardo - ha ammesso ai microfoni di Radio 2, ospite della trasmissione I Lunatici - E' una creatura di Dio, la posso guardare. Bisogna vedere come la guardo. Anche io sono fatto di ciccia, non sono mica santo. Prego la Madonna che mi faccia rimanere saldo nella fede ma anche simpatico come so fare anche nelle situazioni più tremende, come quando ero sotto i ferri di Emilio Fede. Viva la Madonna, ma viva anche le mega mouse (mega tope, ndr)".

E chissà se in Honduras il giornalista, devoto alla Madonna di Medjugorje, troverà l'amore. Su questo però è scettico: "Sarà difficile, bisognerà vedere in che stato sarò. O peschi o sennò la tromba non la suoni. Sicuramente non farò come Ceccherini, che tirò un moccolo pazzesco. Semmai dirò porca miseria o accipicchia".

Inaspettata la sua partecipazioni al reality, che nasce da un desiderio ben preciso: vincere il montepremi finale per realizzare il primo pronto soccorso di Medjugorje. "Servono soldi - ha spiegato Brosio - Abbiamo già messo da parte 190 mila euro, ma per fare un pronto soccorso in Bosnia ci vogliono almeno 750 mila euro e poi lo devi allestire. L'Isola può diventare un'occasione in due sensi. Primo perché romperò le scatole a tutti con questo progetto. Ne parlerò spesso, davanti a milioni di italiani. E poi se accadrà un miracolo, per intercessione di San Giuseppe che commuove il cuore di suo figlio Gesù, e arriverò in finale, ci sarà un premio extracontratto di 100 mila euro che io vorrei donare a questa finalità".