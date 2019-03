Isola, Caffè Borbone interrompe collaborazione: l'indiscrezione

La storia sembra ripetersi. Dopo la fuga degli sponsor dell'ultimo Grande Fratello condotto da Barbara d'Urso, stavolta anche all'Isola dei Famosi uno dei brand avrebbe deciso di ritrare il proprio marchio. Stiamo parlando di Caffè Borbone, tra i prodotti più pubblicizzati nelle reti Mediaset (presente anche a Uomini e Donne, ndr).Il motivo sarebbe da ricercare nell'indignazione del pubblico seguita al caso Corona-Fogli.

Caffè Borbone si ritira dall'Isola?

A riportare l'indiscrezione è DavideMaggio.it, blog specializzato in tematiche televisive. "In seguito alle circostanze nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi Caffè Borbone non sarà più sponsor (…) - scrive il sito, riportando il virgolettato che avrebbe rilasciato l'azienda - Abbiamo scelto di non sponsorizzare più l’Isola dei Famosi dopo gli ultimi aggiornamenti".

Il caso Corona-Fogli è ormai noto ai più. In occasione dell'ultima puntata del reality, l'ex re dei paparazzi ha inviato un videomessaggio all'ex Pooh in cui gli riferisce di essere stato tradito per quattro anni dalla moglie Karin Trentini: "Ma, in fondo, siamo tutti un po' cornuti, Riccardo". Le parole di Corona hanno scatenato le lacrime dell'artista 71enne e la disapprovazione dei telespettatori, che hanno riversato la loro protesta sui social. Ieri la decisione della produzione di concordare l'uscita dallo staff della capoprogetto Cristina Farina e di altri autori (non meglio specificati). Oggi (pare) la fuga di uno sponsor.