Isola, Cenci lascia il programma

Fa acqua da tutte le parti questa edizione dell'Isola dei Famosi. Gli ascolti non decollano, le dinamiche non convincono e adesso anche il capitano molla. Roberto Cenci, storico regista del reality, lascia per seguire "Ciao Darwin". Al suo posto, già dalla prossima puntata, arriva Paolo Riccadonna.

Un abbandono che ha sollevato molti dubbi, ma dietro il quale pare ci sia solo un motivo: il palinsesto. E' Cenci in persona a spiegarlo su Instagram, in una storia dell'autore Gabriele Parpiglia, subito dopo la puntata di mercoledì: "Avevo fissato Darwin già da qualche mese. Se l'Isola fosse rimasta in onda di lunedì avrei continuato".

Questione di palinsesto, dunque, e nessun addio dovuto al flop del programma. Nella prossima puntata, invece, tornerà Alda D'Eusanio, assente durante l'ultima diretta per partecipare a "CR4 - La Repubblica delle Donne". Insomma, nulla di personale nei confronti dell'Isola, ma c'è un bel via vai...